Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, doktorun hemşire ve polis memurunun uyarılarını dikkate almaması sonucu kalbi atmasına rağmen öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. Dört saat sonra hayatta olduğu anlaşılan bebeğin, doktor hatası olduğu öne sürülen olayın ardından kalıcı sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, hastanede öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. Ancak dört saat sonra bebeğin hayatta olduğu anlaşıldı. Ailenin iddiasına göre doktorun uyarıları dikkate almaması nedeniyle küçük çocukta kalıcı sağlık sorunları oluştu.

HEMŞİRENİN UYARISINA RAĞMEN ÖLDÜ İLAN EDİLDİ

Olay, 8 Şubat'ta ABD'nin Arizona eyaletinde meydana geldi. Ailesinin evindeki havuzda bilincini kaybeden 18 aylık Vincent, acil olarak Mercy Gilbert Medical Center'a kaldırıldı.

Hastanede görevli doktor Arian Tusi, bir hemşirenin bebeğin nabzının attığını bildirmesine rağmen çocuğu yeniden değerlendirmedi. İddiaya göre doktor, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek bebeğin yaşam belirtilerini dikkate almadı ve Vincent'ı resmen ölü ilan etti.

POLİS MEMURU DA UYARDI

Bebeğin hayatta olduğuna ilişkin uyarılar bununla da sınırlı kalmadı. Hastanede bulunan bir polis memuru, küçük çocuktan nefes alma sesleri duyduğunu belirterek durumu yetkililere bildirdi.

Ancak bu uyarıya rağmen Vincent'ın öldüğü yönündeki karar değiştirilmedi. Küçük bebek, akşam saatlerinde hastanenin morguna götürüldü.

MORGA KALDIRILDIKTAN 4 SAAT SONRA YAŞADIĞI ANLAŞILDI

Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan bir adli tıp görevlisi, Vincent'ın nefes almaya devam ettiğini fark etti.

Bebeğin hayatta olduğunun anlaşılması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Vincent, tedavi edilmek üzere Phoenix'teki başka bir hastaneye sevk edildi.

8 AY SONRA ORTAYA ÇIKAN TABLO YÜREK BURKTU

Yaşanan olayın ardından hayatta kalmayı başaran Vincent'ın sağlık durumunda ciddi sorunlar meydana geldi.

Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren küçük çocuk, yürüyemiyor, konuşamıyor ve tek başına oturamıyor. Vincent'ın beslenmesi de yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sağlanabiliyor.

Aile, bebeğin morgda tıbbi müdahaleden uzak kaldığı saatlerin kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürüyor.

AİLE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Vincent'ın ailesi, hastanede yaşananların ağır bir ihmal olduğunu savunarak Mercy Gilbert Medical Center ve sorumlu sağlık personeli hakkında hukuki süreç başlattı.

Aile, doktorun hem hemşirenin hem de polis memurunun uyarılarını dikkate almamasının çocuklarının yaşamını geri dönülmez şekilde etkilediğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaBebekPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Sergen Yalçın’ın ilk tercihi belli oldu Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Kocaeli Karamürsel’de 112’ye gelen ihbar sonrası 7 katlı Cansever Apartmanı boşaltıldı Kocaeli Karamürsel'de 112'ye gelen ihbar sonrası 7 katlı Cansever Apartmanı boşaltıldı
Netanyahu’nun koalisyonu geride Ben-Gvir’den şaşırtan sözler Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler
Nijerya’da cuma namazı sırasında katliam Ölü sayısı 62’ye yükseldi Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi
Ankara’da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı Sandık başında rengini de belli etti İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
Netanyahu’dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama Yenilgiyi kabul etmedi Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi
08:54
Bu kez Zeki Murat Göle değil İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
08:26
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a çok ağır ceza kapıda
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
07:40
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
07:15
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
06:59
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
06:29
İsrail’de sandıkların neredeyse yarısı açıldı İbre tersine döndü
İsrail'de sandıkların neredeyse yarısı açıldı! İbre tersine döndü
01:30
Nijerya’da cuma namazı sırasında katliam Ölü sayısı 62’ye yükseldi
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:04:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei