Cinsel İçerik Suçundan 17 Tutuklama - Son Dakika
Cinsel İçerik Suçundan 17 Tutuklama

16.02.2026 17:22
Türkiye'de yasaklı cinsel içerik sitesine yönelik operasyonda 17 şüpheli tutuklandı.

Türkiye'de yasaklı olan cinsel içerikli bir sitede ve sosyal medya platformlarında "müstehcenlik" suçundan elde ettikleri gelirleri, yatırım araçları üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş, daha önce kapatılan platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı belirlenmişti.

Şüphelilerin yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirlerle taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmişti.

"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli emareler bulunurken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasası değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasası ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğu değerlendirilmişti."

Tespitlerin ardından İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde belirlenen adreslere 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

