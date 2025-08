Cip ile motosiklet çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ciple çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Cengizhan Özkaya, yaşamını yitirdi. Savrulan cip daha sonra başka bir ciple çarpışırken, 1 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi, Turan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü F.K.'nın hatalı sollama yaptığı yabancı plakalı cip, Cengizhan Özkaya yönetimindeki 41 APP 257 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpışıp, ardından B.E. yönetimindeki 54 BE 774 plakalı cipe çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengizhan Özkaya, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif şekilde yaralanan 54 BE 774 plakalı cipin sürücüsü B.E' de tedaviye alındı.

F.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.