Cip Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken motoru alev alan cip, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi.
K.Y. idaresindeki 34 ARZ 92 plakalı cipin motor bölümünden Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Gündoğdu köyü mevkisinde seyir halindeyken alev almaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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