Çipras Yeni Parti Kurdu: Yunan Sol İttifakı (ELAS)
Çipras Yeni Parti Kurdu: Yunan Sol İttifakı (ELAS)

26.05.2026 23:45
Eski Yunan Başbakanı Çipras, Yunan Sol İttifakı (ELAS) adlı yeni parti kurduğunu açıkladı.

Başkent Atina'nın merkezindeki Thision Meydanı'nda halkın karşısına çıkan eski Yunanistan Başbakanı Çipras, bundan sonra siyasete yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi ile devam edeceğini kaydetti.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisini, 2009'da ülkede patlak veren ekonomik krizin müsebbibi olarak niteleyen Çipras, hükümet hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını hatırlattı.

Çipras, kırmızı ve mavi renklere sahip yeni partisinin dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edeceğini söyledi.

Dünyada yaşanan çatışmalara da dikkati çeken Çipras, Yunanistan'ın, kendini tehlikeye sokan "cepteki müttefik" mantığının aksine, acilen aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu savundu.

Çipras, partisinin vaatlerini ise onurlu yaşam, güçlü demokrasi, güçlü ve adil bir ekonomi, sosyal devlet anlayışı, haklarını koruyan ve barış köprüleri kuran bir Yunanistan olarak sıraladı.

Ülkenin ekonomik kriz yaşadığı 2015-2019 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan Çipras, 2009-2023 yılları arasında liderliğini yaptığı Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) ve milletvekilliği görevinden Ekim 2025'te istifa etmişti.

Kaynak: AA

