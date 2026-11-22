Cizre'de ikinci Kitap Fuarı 51 yayınevi ve 77 stantla yarın ziyarete açılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de bu yıl ikincisi düzenlenecek Kitap Fuarı, “Kitapla Buluş” temasıyla yarın 51 yayınevi ve 77 stantla başlıyor. Fuar, yazarların imza günleri, şiir dinletileri ve konserlerin yer alacağı programla 29 Kasım Pazar günü sona erecek.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek "Cizre Kitap Fuarı" yarın başlıyor.
Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenecek fuarda, 51 yayınevi ve birçok yazarın kitapları 77 stantta sergilenecek.
Yazarların imza günlerinin yanı sıra şiir dinletileri ve konserlerin yer alacağı fuar, 29 Kasım Pazar günü sona erecek.??
Kaynak: AA
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