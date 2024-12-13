Cizre\'de Kamyonet Kapağına Sıkışan Adam Kurtarıldı

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kolu kamyonet kasasının kapısına sıkışan Mehmet B., itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün yük boşaltmak için iş yerine yanaştırdığı 01 ACL 045 plakalı kamyonetin kasa kapısına, aracı arkasında bulunan Mehmet B.'nin kolu sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Mehmet B.'nin kolu, kapının kesilmesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mehmet B., ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,