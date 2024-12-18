Şırnak'ın Cizre ilçesinde nefes borusuna yediği yiyecek parçası kaçan ortaokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi M.A'nın nefes borusuna, teneffüste sınıfta yediği yiyecek parçası kaçtı.
Nefes almakta zorlanan ve sınıftan koşarak çıkan öğrenci bu sırada yan sınıfa giren okul müdürü Hakim Caner'in yanına gitti.
Durumu fark eden Caner, koridora çıkardığı öğrenciye Heimlich manevrası yaparak rahat nefes almasını sağladı.
Caner'in öğrenciye müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Öğrenci Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika
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