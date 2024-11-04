Cizre\'de Sendika Üyelerine Mobbing İddiası

Güncel

HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal tarafından Cizre Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Usal, Cizre Belediyesinde görevli sendikalarına üye personelin haksız uygulamalarla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çalışanların sendikadan istifaya zorlandığını öne süren Usal, şunları kaydetti:

"Belediye bütçesinin yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi uygulanmamış yine aynı gerekçe öne sürülerek yaklaşık 100 emekçinin işine son verilmiştir. Üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmaktadır. Tüm girişimlere rağmen onurlu bir duruş sergileyen üyelerimize mobbing devam etmektedir. Buradan Cizre Belediyesi yönetimini uyarıyoruz. Hak mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Cizre Belediyesine çağrımız nettir. İşçilerin alın teri üzerinden politika yapılmaz. Emekçinin hakkı kutsaldır, bu hakkı teslim edin."

Basın açıklamasına Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığı da destek verdi.