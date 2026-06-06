Cizre'de Tarla Yangını: 10 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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Cizre'de Tarla Yangını: 10 Dönüm Zarar Gördü

Cizre\'de Tarla Yangını: 10 Dönüm Zarar Gördü
06.06.2026 17:43
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Cizre'nin Katran köyündeki buğday tarlasında çıkan yangın 10 dönüm alanı etkiledi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesi Katran köyünde, buğday ekili tarlada çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Cizre ilçesi Katran köyündeki buğday ekili tarlada, akşam saatlerinde, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Şırnak, Cizre, Yaşam, Son Dakika

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