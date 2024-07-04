Cizre'deki Hakim ve Savcılara Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Cizre'deki Hakim ve Savcılara Veda Yemeği Düzenlendi

Cizre\'deki Hakim ve Savcılara Veda Yemeği Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi. Programa ilçe yöneticileri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Kaymakam Demir, hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

04.07.2024 10:39
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayini çıkan Cumhuriyet savcıları ve hakimler onuruna veda yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Barış Sarp, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Demir, tayini çıkan hakim ve savcılara ilçede görev süreleri boyunca yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Demir, program sonunda hakim ve savcılara plaket ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'deki Hakim ve Savcılara Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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