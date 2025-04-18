Cizre Kaymakamı Esnafları Ziyaret Etti

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Baycar, Dağkapı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçenin sorunları ile ilgili esnafın görüşlerini aldığını belirten Baycar, sıkıntıların giderilmesi için vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında işbirliği yaptıklarını söyledi.

Cizre'nin gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini vurgulayan Baycar, "Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu amaçla esnafla sık sık biraraya gelip çalışmalar hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığımız vatandaşların da dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sağ olsunlar tüm Cizreliler büyük misafirperverlik örneği sergiliyor." dedi.