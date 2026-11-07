ÇKP, 2027'deki 21. Ulusal Kongresi için 2 bin 360 delege seçim sürecini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ÇKP, 2027'deki 21. Ulusal Kongresi için 2 bin 360 delege seçim sürecini başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ÇKP Merkez Komitesi Örgütlenme Dairesi, 2027'nin ikinci yarısında toplanması öngörülen 21. Ulusal Kongre için ülke genelinde 38 birimden 2 bin 360 delegenin seçileceğini açıkladı. Kongre, partinin ve devletin gelecek 5 yıldaki yönetimini yeniden şekillendirecek.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP), 2027 yılında yapılacak 21. Ulusal Kongresi için delege seçimi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

ÇKP Merkez Komitesi Örgütlenme Dairesinden yapılan açıklamada, kongre için ülke genelinde 38 birimden 2 bin 360 delegenin seçileceği belirtildi.

Açıklamada, delegelerin, ekonomi, bilim, teknoloji, ulusal savunma, güvenlik, adliye, eğitim, halkla ilişkiler, kültür, sağlık, spor ve sosyal idare gibi farklı alanlardan seçilmesi, yeni istihdam alanlarında çalışanların da seçimlere dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kamu hayatı için önemli alanlarda ön saflarda çalışan işçilerin delegelerin uygun bir oranını teşkil etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, çiftçilere, profesyonellere ve etnik grup mensuplarına da uygun oranlarda yer ayrılması gerektiği kaydedildi.

ÇKP'nin ana karar organı olan Ulusal Kongre, 5 yılda bir toplanıyor. ÇKP Ulusal Kongresini oluşturan 2 bin 360 delege, yetkilerini kendi içinde seçtiği 205 asil, 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesi aracılığıyla kullanıyor.

Partinin ana yönetim organı olan Merkez Komite, bir kez seçildikten sonra, kendi içinde, mevcut haliyle 24 üyeden oluşan Siyasi Büro'yu, 7 kişilik Daimi Komite'yi ve partinin lideri olan Genel Sekreter'i seçiyor.

2027 yılının ikinci yarısında toplanması öngörülen 21. Ulusal Kongre, partinin ve devletin gelecek 5 yıldaki yönetimini yeniden şekillendirecek.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:23:52. #7.13#
SON DAKİKA: ÇKP, 2027'deki 21. Ulusal Kongresi için 2 bin 360 delege seçim sürecini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android