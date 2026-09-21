ÇKP Merkez Komitesi, 5. oturumda parti içi yönetimi ve ideolojiyi görüşecek

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP), parti teşkilatlanması ve ideoloji ile bağlantılı konuları ele alacağı 5. oturumunu (plenum) 26- 29 Ekim'de başkent Pekin'de yapacağı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, partinin en üst yönetim organı olan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, yaptığı toplantıda, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 5. oturumunun gelecek ay yapılmasına karar verdi.

ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil, 171 yedek üyesinin katılacağı toplantıda, "partinin öz-yönetimi" adı verilen, Komünist Parti'nin kendi içinde sıkı bir yönetime ve iç disipline sahip olması, parti inşası ve reform süreçleriyle kendini sürekli geliştirmesini ifade eden örgütlenme ve ideoloji ile bağlantılı konular ele alınacak.

Parti teamüllerine göre, 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 oturum yapıyor.

ÇKP Ulusal Kongresi sırasında ve hemen ardından düzenlenen 1. ve 2. oturumlar ve sonraki kongre öncesinde düzenlenen 7. oturumda parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

Reform konulu 3. oturumda, ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Normalde 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine 5. oturumda karar verilirken, 20. dönemde 3. oturumun gecikmeyle yapılması geçen yıl ekimde düzenlenen 4. oturumun bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. oturumlarda ise genelde parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.