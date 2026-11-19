Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 250 deniz mili mesafedeki Çoban Adası'nda nüfusu artırma amacıyla, mali kriterlere bakmaksızın çocuk başına 1500 avro destek verilecek.

Çoban Adası Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi kararıyla, Ada'da yaşayanlara çocuk başına verilen 1500 avroluk destekte artık düşük gelir şartı aranmayacak. Destek verilirken mal varlığı da değerlendirmeye dahil edilmeyecek.

Yunanistan Devlet Radyosu ERT'ye konuşan Çoban Adası Belediye Başkanı Mihalis Erotokritos, Ada nüfusunun kışın yaklaşık 1000 ve Ada'daki çocuk sayısının da yaklaşık 150 olduğunu aktardı.

Erotokritos, nüfusun gerilemesini ve yaşlanmasını önlemek amacıyla Nisan 2025'ten bu yana verilen desteğin sembolik olduğunu belirterek, desteği çocuklar okul yaşına ulaşana kadar devam ettirme isteklerini kısıtlı maddi imkanlar nedeniyle gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Ada'da üretim olmadığını vurgulayan Erotokritos, Belediyenin kısıtlı imkanlarıyla Ada'daki memurlara da az miktarda destek verildiğini dile getirdi.

Yunan basını, sık sık doktor ve öğretmen gibi memurların adalarda uygun fiyatlı kiralık ev bulma sorunu yaşadığına dair haberlere yer veriyor.