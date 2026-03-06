Çocuk Darbede 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir çocuğun darbedilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan yaşı küçük kişiyi darbeden ve şiddet uygulayan 18 yaşından küçük 3 zanlının kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe, 3 şüpheli "birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, "İstanbul'da bir çocuk, kedisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedildi" başlığıyla bir videonun dolaşıma sokulduğu belirtilmişti.

Görüntülere ilişkin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan yaşı küçük şahıs ile kendisine darp ve şiddet uygulayan şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." bilgisi paylaşılmıştı.