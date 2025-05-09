Çocuklar, Evcil Hayvan Parkı'nda Keyifli Bir Gün Geçirdi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim alan 100 öğrenci, Evcil Hayvan Parkı'nı ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri, Evcil Hayvan Parkı'na gezi düzenledi. Çocukların gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak gezide eğitmenler, çocuklarla Evcil Hayvan Parkı'nı ziyaret etti. Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri'nin ortak düzenlediği geziye, 3-6 yaş grubundan 100 öğrenci katıldı. Birbirinden farklı türde, 150'den fazla hayvanın yer aldığı parkta çocuklar doyasıya eğlendi. Öğretmenlerin gözetiminde parkı gezen minikler, daha önce görmedikleri hayvanları canlı olarak görme fırsatı buldu. Parkı gezerken bilgi alan minikler, sevdikleri hayvanlarla fotoğraf çektirdi.