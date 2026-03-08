Çorum'un Laçin ilçesinde çocuklar, teravih namazına "fener alayı yürüyüşü" ile gitti.
Laçin Gençlik Merkezince, çocukların ramazan ayı iklimini yaşaması amacıyla fener alayı yürüyüşü organize edildi.
Etkinlik kapsamında Laçin Gençlik Merkezi'nde toplanan çocuklar, görevliler ve ailelerinin gözetiminde Merkez Yeni Cami'ye yürüdü.
Çocuklar, ellerinde fenerlerle yaptıkları yürüyüş sırasında çeşitli ilahi ve ezgiler seslendirdi.
Yürüyüşün ardından çocuklar, Merkez Yeni Cami'de teravih namazı kıldı.
Son Dakika › Güncel › Çocuklar Fener Alayı ile Teravih Namazına Gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?