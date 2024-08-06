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Çocuklar mutfak atölyesinde pasta yaparak hünerlerini sergiliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin mutfak atölyesinde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, poğaça, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde çocuklara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor. Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurabiye atölyesi çocuklardan da büyük ilgi görüyor. Çocukların mutfağa yatkınlıklarının geliştirilmesinin ve yaz tatillerini eğlenceli şekilde geçirmelerinin hedeflendiği eğitimlere katılan 10-14 yaş arası çocuklar, poğaça, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Keyifle pasta yapmayı öğrenen çocuklar, minicik elleriyle birbirinden güzel lezzetler üretiyorlar. Minik aşçıların anneleri ise birlikte mutfağa girerek çocuklarıyla tecrübelerini paylaşıyor. Çocuklar pastacılık kursunda, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, poğaça yapımını öğrenirken pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim alıyor.

"Kızımla birlikte pasta yapıyoruz"

Kızıyla birlikte Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurabiye kursuna katıldığını belirten Bergün Bozkurt, "Biz daha önce de bu tesiste yapılan birçok değişik eğitimlere de katıldık. Eğitimlerden çok memnun kaldık. Sonra kurabiye kursu açılınca kızım da hem hamur açmayı hem de evde yemek yapmayı, pasta yapmayı çok sevdiği için beraber bu kursa katıldık. Hem kızımın el becerilerini geliştirmek için hem de daha güzel kurabiyeler yapmak için böyle güzel bir atölyeye katılmaya karar verdik. Birimiz hamuru açıyor, birimiz kurabiye kalıbını yapıyor ya da kek yaparsa kızım kekin harcını yapıyor ve kalıplara yerleştiriyor" dedi.

"Kendimi geliştirmek için bu kursa geldim"

Yemek, pasta ve tatlı çeşitlerini yapmayı sevdiği için kursa katıldığını belirten Şevval Duru Bozkurt, "Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurabiye kursuna geliyorum. Daha önce de tesisteki birçok kursa katılmıştım. Evde de yemek ve tatlı çeşitlerini yapmaya çok meraklı olduğumdan dolayı kendimi geliştirmek için bu kursa geldim. Aynı zamanda da anneme yardım ediyorum. Annem de bana yardım ediyor. Evde de aynı şekilde birbirimize yardım ediyoruz. Pasta çeşitlerini hazır almaktansa kendimiz yapıyoruz. Bu kursta hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kursta hem eğleniyoruz hem de pasta yapmayı öğreniyoruz"

Okullar tatil olduğu için Binevler Sosyal Tesisi'ndeki yaz kurslarına katıldığını belirten Yağmur Melek Baran da, "Binevler Sosyal Tesisi'nde kurabiye kursu açılmış. Ben de kurabiye yemeyi ve yapmayı çok sevdiğim için bu kursa geliyorum. Kursta kurabiye yapmayı, hamur yoğurmayı ve pasta yapmayı öğreniyorum. Kursta hem eğleniyoruz hem de pasta yapmayı öğreniyoruz. Şahinbey Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hümeyra Yılmaz ise, "Okullar tatil olduğu için Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurabiye ve pasta yapma kursuna geliyoruz. Bu kursu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kursta becerilerimizi geliştiriyoruz. Hocamız bize çok iyi yardımcı oluyor. Kurstan çok memnunuz" diye konuştu.