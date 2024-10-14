Çocuklar ve Kadınlar İçin Yürüyüş

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(İZMİR) - CHP İzmir İl Kadın Kolları, şiddete maruz kalan ve katledilen kadınlarla çocuklar için yarın "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" yürüyüşü düzenleyecek. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, "Kadın, erkek, genç, yaşlı; toplumsal duyarlılığı olan ve yaşam hakkını savunan, dünyayı sevgiyle kucaklayan herkesi bu yürüyüşe destek olmaya bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Kadın Kolları, şiddete maruz kalan ve cinayete kurban giden kadınlar ile çocuklar için düzenleyecekleri yürüyüş ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun yaptı. Kurun, yaşanan katliamlara dikkat çekmek için İzmir Kadın İl Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlıklarının desteği ile 15 Ekim Salı günü "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" adlı yürüyüşü yapacaklarını duyurdu.

"İktidarın beslediği zihniyetçe yalnızlaştırılmıştır"

Açıklamasına ülkede yaşanan şiddet ve cinayet vakaları nedeniyle kadınların ve çocukların 'güven' duygusunu yitirdiğini ifade ederek başlayan Kurun,şöyle konuştu:

"Karanlık zihniyetli iktidarın beslediği toplumsal cinsiyet eşitsizliği her geçen gün kadın cinayetlerini daha da artırmakta, çocuk istismarlarını olağanlaştırmaktadır. Yine iktidarın da beslediği bu zihniyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmesinden dolayı 2024 yılının ilk 6 ayında 315 kadın arkadaşımızı hayattan koparmış, maalesef canice katledilmişlerdir. Bu zihniyet toplumsal yozlaşmayı, toplumsal çürümeyi diplomatik hale getirmiş ve toplumun her kesimine korku salmıştır. Daha geçenlerde yaşanmış olan bir olay üzerine Özgecan arkadaşımız maalesef ki yine bir erkek şiddetine maruz kalmış ve bir erkek tarafından vurulmuş, ölüm ile karşı karşıya kalmıştır. Şu anda kendisi yaşam mücadelesi vermektedir. Kırk yıllık dostluklar üzerini örttüğü çocuk istismarları, hayvanların yaşam hakkı üzerine olan onaylamalardaki pişkinlikler, 6284'ü etkin kullanmamaktaki ısrarlar, kadın cinayetleri ve çocuk istismarları ile ilgili genelgeleri, önergeleri reddederkenki vicdansızlıklar; kadın cinayetlerinin sistematik ve politik olduğunu bizlere göstermektedir. Sadece kadınlar değil, çocuklar da aynı hukuksuzluğun içerisinde, aynı yozlaşmanın içerisinde bırakılmış, iktidarın beslediği zihniyetçe yalnızlaştırılmıştır."

"Korkuların karşısında, alanlarda olacağız"

Konuşmasında Sıla bebek ve Narin olaylarına dikkat çeken Kurun, eylemlerine davette bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef biz kadınlar ve çocuklarımız güçlünün adalet sistemi içerisinde yitip gitmektedir. Aynen Sıla bebeklerde, Narin çocuklarımızda olduğu gibi. Bizler özgürce sokaklarda yürüyünceye kadar, karanlıkta korkmadan oluncaya dek; bu karanlık sistemin sistematik olarak bize yaşatmış olduğu korkuların karşısında, alanlarda olacağız. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, onun bizlere bırakmış olduğu en büyük miras Cumhuriyet'in ışığında; geleceğe aydınlık adımlarla ilerlemek için kadınlar, çocuklar ve tüm canlıların hayat ve yaşam hakkına gasp edenlere karşı meydanlarda olacağız. Sesi çıkmayanların, sesini çıkaramayanların sesine ses olmak için meydanlarda olacağız. Bizler CHP kadınları olarak, bizler yurttaşlar olarak; kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkını korumak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız! Yine yaşamın tüm alanlarında kadınlar ve çocuklara karşı uygulanan şiddete, yaşattıkları mağduriyete karşı kadınlarımız ve çocuklarımızın seslerine söz, sözlerine ses olacağız. CHP kadınları olarak, CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak, 15 Ekim 2024 saat 18.00'de Selçuk Karpuzlu Cafe önünde il başkanlığımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ilçe başkanlıklarımızın da desteğiyle birlikte "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" adlı yürüyüşümüze başlıyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı; toplumsal duyarlılığı olan ve yaşam hakkını savunan, dünyayı sevgiyle kucaklayan herkesi bu yürüyüşe destek olmaya bekliyoruz. Ben, sen, biz; çare biziz. Unutma, güç sende."