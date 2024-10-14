Çocuklar ve Kadınlar İçin Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklar ve Kadınlar İçin Yürüyüş

Geniş Video İzle

CHP İzmir Kadın Kolları, şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar için 'Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor' yürüyüşü düzenliyor.

14.10.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - CHP İzmir İl Kadın Kolları, şiddete maruz kalan ve katledilen kadınlarla çocuklar için yarın "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" yürüyüşü düzenleyecek. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, "Kadın, erkek, genç, yaşlı; toplumsal duyarlılığı olan ve yaşam hakkını savunan, dünyayı sevgiyle kucaklayan herkesi bu yürüyüşe destek olmaya bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Kadın Kolları, şiddete maruz kalan ve cinayete kurban giden kadınlar ile çocuklar için  düzenleyecekleri yürüyüş ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun yaptı. Kurun, yaşanan katliamlara dikkat çekmek için İzmir Kadın İl Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlıklarının desteği ile 15 Ekim Salı günü "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" adlı yürüyüşü yapacaklarını duyurdu.

"İktidarın beslediği zihniyetçe yalnızlaştırılmıştır"

Açıklamasına ülkede yaşanan şiddet ve cinayet vakaları nedeniyle kadınların ve çocukların 'güven' duygusunu yitirdiğini ifade ederek başlayan Kurun,şöyle konuştu:

"Karanlık zihniyetli iktidarın beslediği toplumsal cinsiyet eşitsizliği her geçen gün kadın cinayetlerini daha da artırmakta, çocuk istismarlarını olağanlaştırmaktadır. Yine iktidarın da beslediği bu zihniyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmesinden dolayı 2024 yılının ilk 6 ayında 315 kadın arkadaşımızı hayattan koparmış, maalesef canice katledilmişlerdir. Bu zihniyet toplumsal yozlaşmayı, toplumsal çürümeyi diplomatik hale getirmiş ve toplumun her kesimine korku salmıştır. Daha geçenlerde yaşanmış olan bir olay üzerine Özgecan arkadaşımız maalesef ki yine bir erkek şiddetine maruz kalmış ve bir erkek tarafından vurulmuş, ölüm ile karşı karşıya kalmıştır. Şu anda kendisi yaşam mücadelesi vermektedir. Kırk yıllık dostluklar üzerini örttüğü çocuk istismarları, hayvanların yaşam hakkı üzerine olan onaylamalardaki pişkinlikler, 6284'ü etkin kullanmamaktaki ısrarlar, kadın cinayetleri ve çocuk istismarları ile ilgili genelgeleri, önergeleri reddederkenki vicdansızlıklar; kadın cinayetlerinin sistematik ve politik olduğunu bizlere göstermektedir. Sadece kadınlar değil, çocuklar da aynı hukuksuzluğun içerisinde, aynı yozlaşmanın içerisinde bırakılmış, iktidarın beslediği zihniyetçe yalnızlaştırılmıştır."

"Korkuların karşısında, alanlarda olacağız"

Konuşmasında Sıla bebek ve Narin olaylarına dikkat çeken Kurun, eylemlerine davette bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef biz kadınlar ve çocuklarımız güçlünün adalet sistemi içerisinde yitip gitmektedir. Aynen Sıla bebeklerde, Narin çocuklarımızda olduğu gibi. Bizler özgürce sokaklarda yürüyünceye kadar, karanlıkta korkmadan oluncaya dek; bu karanlık sistemin sistematik olarak bize yaşatmış olduğu korkuların karşısında, alanlarda olacağız. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, onun bizlere bırakmış olduğu en büyük miras Cumhuriyet'in ışığında; geleceğe aydınlık adımlarla ilerlemek için kadınlar, çocuklar ve tüm canlıların hayat ve yaşam hakkına gasp edenlere karşı meydanlarda olacağız. Sesi çıkmayanların, sesini çıkaramayanların sesine ses olmak için meydanlarda olacağız. Bizler CHP kadınları olarak, bizler yurttaşlar olarak; kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkını korumak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız! Yine yaşamın tüm alanlarında kadınlar ve çocuklara karşı uygulanan şiddete, yaşattıkları mağduriyete karşı kadınlarımız ve çocuklarımızın seslerine söz, sözlerine ses olacağız. CHP kadınları olarak, CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak, 15 Ekim 2024 saat 18.00'de Selçuk Karpuzlu Cafe önünde il başkanlığımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ilçe başkanlıklarımızın da desteğiyle birlikte "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" adlı yürüyüşümüze başlıyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı; toplumsal duyarlılığı olan ve yaşam hakkını savunan, dünyayı sevgiyle kucaklayan herkesi bu yürüyüşe destek olmaya bekliyoruz. Ben, sen, biz; çare biziz. Unutma, güç sende."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Şiddet, Kadın, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar ve Kadınlar İçin Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar ve Kadınlar İçin Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.