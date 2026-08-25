Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi

Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

COP31 kapsamında koruma altındaki çocuklara sıfır atık ve çevre bilinci kazandırıldı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, devlet korumasındaki çocuklara çevre bilinci kazandırılması amacıyla "sıfır atık", "iklim değişikliği" ve "sürdürülebilir yaşam" temalı etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Çocuk Hakları İl Komitesi ile Sorumlu İl Yetişkin Koordinatörlerince düzenlenen etkinlik, Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Koruma ve bakım altındaki 8-10 yaş aralığındaki 13 çocuğun katıldığı etkinlikte, sıfır atık konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Program kapsamında çocuklar, tohum topu hazırladı, ekolojik saksıları boyadı ve çevre temalı sloganların yer aldığı afişler hazırladı. Çocuklara ayrıca mevsiminde meyve ve sebze tüketiminin önemi anlatıldı.

Kuruluş bünyesindeki hayvanat bahçesini de gezen çocuklar, buradaki hayvanları besledi. Serada yetiştirilen bitki ve çiçeklerin bakımına katılan çocuklar, çevre ve doğanın korunmasına ilişkin uygulamalı çalışmalar yaptı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şubesinde Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Nafiye Zeynep Kantar, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde COP31 kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kantar, "Çevreye karşı bilinçli olmak aslında geleceğe ve dünyaya yapılan bir yatırım. Ellerindeki küçücük bir şeyin doğaya ne kadar büyük bir etkisi olduğunu bu yaşlarda öğrenecekler. Bu şekilde ülkemizin ve dünyanın gelecekte daha yaşanabilir bir noktaya geleceğini umuyoruz." dedi.

Kantar, İstanbul Çocuk Hakları İl Komitesi olarak bu konuya önem verdiklerini belirterek, çocukların çevre hakları ve çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Güncel, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı

16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
16:08
Rojin Kabaiş’in avukatı: Bayıltılıp solunumu felç edilerek katledildi
Rojin Kabaiş'in avukatı: Bayıltılıp solunumu felç edilerek katledildi
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:44:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement