Teknoloji Kullanımı Çocuklarda Omurga Sorunlarını Artırıyor

07.04.2026 14:35
Son yıllarda yapılan çalışmalar, skolyoz ve bel fıtığı gibi omurga problemlerinin daha genç yaşlarda görülmeye başlandığını gösteriyor. Uzmanlar, çocukların yoğun teknoloji kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle bu sorunların erken dönemde ortaya çıkabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

Son yıllarda klinik gözlemler ve yapılan çalışmalar, skolyoz ve bel fıtığı gibi omurga problemlerinin görülme yaşının giderek düştüğünü ortaya koyuyor. Eskiden daha çok ileri yaşlarda karşımıza çıkan bu rahatsızlıklar artık çocukluk ve ergenlik döneminde de sıkça görülmeye başlandı. Gelişen teknolojiyle birlikte çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış duruş alışkanlıklarına neden olarak omurga sağlığını tehdit ediyor.

Fizyoterapist Sami Yıldırım, tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla çocukların saatlerce başı öne eğik şekilde ekran karşısında kaldığını, bunun omurgaya binen yükü artırarak kas iskelet dengesini bozduğunu ifade etti. Skolyoz gibi durumların erken fark edilmesi için ailelerin çocuklarını gözlemlemesi, omuz seviyelerindeki eşitsizlik veya bel çukurlarındaki asimetrik durum gibi belirtilere dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Erken teşhisin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, yüzme, esneklik ve kuvvetlendirme egzersizlerinin omurga sağlığını desteklediğini, postür egzersizlerinin ise duruş farkındalığı kazandırmada etkili olduğunu söyledi. Ayrıca, çalışma ortamlarının ergonomik düzenlenmesi, ekranın göz hizasında olması ve düzgün oturma pozisyonunun sürdürülmesi önerilerinde bulundu. Teknoloji kullanımını doğru yönetmek, çocukları hareketli yaşama teşvik etmek ve omurga sağlığının öneminin farkındalığını kazandırmak herkesin ortak sorumluluğu olarak değerlendirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
