Teknoloji Kullanımı Çocuklarda Omurga Sorunlarını Artırıyor

Son yıllarda klinik gözlemler ve yapılan çalışmalar, skolyoz ve bel fıtığı gibi omurga problemlerinin görülme yaşının giderek düştüğünü ortaya koyuyor. Eskiden daha çok ileri yaşlarda karşımıza çıkan bu rahatsızlıklar artık çocukluk ve ergenlik döneminde de sıkça görülmeye başlandı. Gelişen teknolojiyle birlikte çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış duruş alışkanlıklarına neden olarak omurga sağlığını tehdit ediyor.

Fizyoterapist Sami Yıldırım, tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla çocukların saatlerce başı öne eğik şekilde ekran karşısında kaldığını, bunun omurgaya binen yükü artırarak kas iskelet dengesini bozduğunu ifade etti. Skolyoz gibi durumların erken fark edilmesi için ailelerin çocuklarını gözlemlemesi, omuz seviyelerindeki eşitsizlik veya bel çukurlarındaki asimetrik durum gibi belirtilere dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Erken teşhisin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, yüzme, esneklik ve kuvvetlendirme egzersizlerinin omurga sağlığını desteklediğini, postür egzersizlerinin ise duruş farkındalığı kazandırmada etkili olduğunu söyledi. Ayrıca, çalışma ortamlarının ergonomik düzenlenmesi, ekranın göz hizasında olması ve düzgün oturma pozisyonunun sürdürülmesi önerilerinde bulundu. Teknoloji kullanımını doğru yönetmek, çocukları hareketli yaşama teşvik etmek ve omurga sağlığının öneminin farkındalığını kazandırmak herkesin ortak sorumluluğu olarak değerlendirildi.