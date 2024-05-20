Çocukları tehdit eden tehlike 3T: Validen 'dijital bağımlısı' olmayın, 'spor yapın' çağrısı - Son Dakika
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Çocukları tehdit eden tehlike 3T: Validen 'dijital bağımlısı' olmayın, 'spor yapın' çağrısı

Çocukları tehdit eden tehlike 3T: Validen 'dijital bağımlısı' olmayın, 'spor yapın' çağrısı Tablet-bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürün kullanan çocukların sayısı gittikçe artıyor.

20.05.2024 20:57
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Çocukları tehdit eden tehlike 3T: Validen 'dijital bağımlısı' olmayın, 'spor yapın' çağrısı

KIRIKKALE - Tablet-bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürün kullanan çocukların sayısı gittikçe artıyor. Bu nedenle "dijital bağımlılığa" dikkat çeken Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "okullar sporla daha da güzel" projesinin tanıtım toplantısında, öğrencilere "spor yapın" tavsiyesinde bulundu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle "okullar sporla daha da güzel" projesi hayata geçirildi. Öğrenciler, okullardaki spor salonlarında yapılan düzenlemelerin ardından usta öğretmenler eşliğinde antrenmanlarına başladı. Projeyle, okullardaki salon ve spor alanlarının daha verimli kullanılması, çocuk ve gençlerin spor alanlarına daha rahat ulaşmaları, sporcu yetiştirilmesi ve dijital bağımlılıktan da uzak tutulması hedefleniyor.

Projenin tanıtımı toplantısı Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda yapıldı. Programa katılan Vali Mehmet Makas, farklı branşlarda sportif faaliyetlere başlayan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Projenin 23 okulda 40 ayrı spor branşta başladığını belirten Vali Makas, son zamanlarda artan "dijital bağımlılığa" da dikkat çekti.

"Her şey hayalle başlar"

Öğrencilere 'dijital bağımlılığa' karşı "spor yapma" tavsiyesinde bulunan Vali Makas, "23 okulumuzda 40 ayrı branşta süre gelen bir proje. Her şey hayalle başlar. Türkiye'de son 20 yılda 'hayaldi gerçek oldu' diyebileceğimiz yığınla devletimizin, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde projeleri oldu. Hem bu spor dallarında gelecekte olimpiyatlarda al bayrağımızı birinci olarak göndere çektirin. Hem de enerjinizi bu sporda atın. Gelecekte insanoğlunun en büyük problemi 'dijital bağımlılık' olacak, olmaya da başladı. Kendinizi spora verin, geleceğinizi aydınlık kılmak adına bunu lütfen gerçekleştirin" şeklinde konuştu.

"Her bir mahallede, her bir çocuk için bir şubemiz olsun istiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Her bir mahallede, her bir çocuk için bir şubemiz olsun istiyoruz. İmkanlarda dahilinde o okulun spor salonunu birlikte boyuyoruz sportif malzemelerini getiriyoruz, sonrasında da hocamızı gönderiyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki hocalarımızı görevlendiriyoruz. Biz bunları ders dışında yapıyoruz" diye konuştu.

Fatmanur Cengiz (14), "Sayın Valimizin de dediği gibi okulumuzda ve spor salonunda telefon kullanımı yasak. Okul sonrası kurslarımızda da spor yaptığımız için çok fazla teknolojiyi kullanmıyoruz" ifadesini kullandı.

Okul sonrası proje kapsamında çeşitli sportif faaliyetleri yaptıklarını anlatan Ebrar Dinç (14), " Voleybol, basketbol, badminton oynayabiliyoruz. Masa tenisi var. Badmintonda da il birinciliğimiz var" dedi.

Rana Sarı ise, projeyi yapanlara teşekkür ederek, gençlere ve çocuklara tekvandoyu tavsiye etti.

Proje tanıtım toplantısına Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

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