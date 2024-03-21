Çocukların Gözünden Sanat etkinliğinde ressam Karl Talip Kara çocuklarla buluştu

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Şehirli Derneğinin organizasyonuyla hayata geçirilen "Çocukların Gözünden Sanat" etkinliğine ressam Karl Talip Kara konuk oldu.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, usta ressam 9-14 yaş aralığındaki çocuklarla yağlı boya çalışmaları gerçekleştirdi.

Minik katılımcılara kendi eseri olan Ayasofya tablosunun kopyalarını kullandıran Kara, her bir çalışmaya ilişkin değerlendirme ve yönlendirmelerini çocuklarla paylaştı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kara, "Rami Kütüphanesi'nde vermiş olunan bu atölyeler harika bir fikir. Dilerim ki uzun zaman bu programlar devam etsin. Yerel yönetimler de bu tarz faaliyetleri desteklesin. Ben ilk kez çocuklara tecrübelerimi paylaştım. Çocuklar ile büyükler arasında dünya kadar fark var. Sadece yaş olarak değil, baktığımızda çocuklar o kadar saf ve temiz ki bana göre yetişkinlerden daha büyük, daha olgunlar." dedi.

Kara, etkinliğin kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her zaman başarılı insanların hayatının bir köşesinde sanatın bir faaliyeti vardır. O faaliyet de insanın kendi evrenini kurabilmesidir. Sanatla uğraşan bir çocuk emin olun ki hangi alanda ilerlerse ilerlesin daha başarılı, hayal dünyası ve özgüveni de daha güçlü olacaktır. O yüzden hayatın olmazsa olmazlarından birisi sanattır."

Çalışmalar sonunda ortaya çıkan eserlerin sergileneceği "Çocukların Gözünden Sanat" etkinlikleri, her hafta bir sanat dalıyla Rami Kütüphanesi'nde devam edecek.