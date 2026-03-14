Çocuklarına 52 Yıldır Bakıyorlar

Muğla'da Duriye ve Mustafa Dural çifti, engelli 3 çocuğuna özveriyle 52 yıldır bakıyor.

MUĞLA' da yaşayan Duriye (71)-Mustafa Dural (72) çifti, doğuştan bedensel engelli 3 çocuklarına, 52 yıldır özveriyle bakıyor. Dural çiftinin azmi ve yüzlerindeki gülümseme de çevredekilerin takdirini topluyor.

Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde yaşayan Duriye-Mustafa Dural çifti, doğuştan bedensel engelli olan çocukları Lütfi (52), İsa (49) ve Sadike (43) ile birlikte yaşamlarını sürdürüyor. İlerleyen yaşlarına rağmen çocuklarının bakımını bir an olsun aksatmayan çift, tüm zamanlarını evlatlarına ayırıyor. Ailenin geçimi ise Mustafa Dural'ın emekli maaşı ve devletten alınan evde bakım desteği ile sağlanıyor. Dural çifti, yıllardır çocuklarını birbirlerinden ayırmadan aynı çatı altında bakarak hayatlarını sürdürüyor.

'EVLATLARIMIN BİR DEDİĞİNİ İKİ YAPMIYORUM'

Duriye Dural, "Ben kaderime razıyım, yapacak bir şey yok. Çocuklarım misafiri çok seviyor. Gelenden gidenden çok memnun kalırlar. Yemek seçmezler, ne pişirsem yerler. Haftada 5-6 gün banyolarını yaptırırım" dedi.

Mustafa Dural ise "Eşimle birlikte çocuklarımızı bırakıp bir yere gitmeyiz. Nikah ya da düğün olduğu zaman birimiz mutlaka evde kalır. Evlatlarımın bir dediğini iki yapmıyorum. Her isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Dural çiftinin azmi ve yüzlerindeki gülümseme de çevredekilerin takdirini topluyor.

Kaynak: DHA

