Columbia Üniversitesi Rektörü, NYPD'nin Üniversite Kampüsünde Kalmasını Talep Etti

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NEW YORK, 1 Mayıs (Xinhua) -- Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik New York Polis Departmanı (NYPD) görevlilerinin en az 17 Mayıs'a, yani üniversitenin mezuniyet töreninden iki gün sonraya kadar kampüste bulunmasını talep etti.

Shafik, Columbia Üniversitesi kampüsündeki "huzursuzluk" ile ilgili olarak Salı günü NYPD'ye gönderdiği mektupta, bu tedbirin amacının "düzeni korumak ve kampların yeniden kurulmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

Rektör, üniversite yönetimi ile protestocu öğrenciler arasındaki görüşmelerin Pazar günü çıkmaza girdiğini belirtti.

Protestocuların Salı sabahı erken saatlerde ele geçirdiği Hamilton Hall'u boşaltmak üzere çağrılan polis, Salı gecesi yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.

New York polisi 18 Nisan'da, Columbia Üniversitesi Morningside kampüsündeki bir kampı boşaltmak için 100'den fazla protestocu öğrenciyi gözaltına almıştı.