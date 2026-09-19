ÇOMÜ, Kampüs-Köy Akademisi projesinin ilk saha buluşmasını Çıplak köyünde yaptı - Son Dakika
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ÇOMÜ, Kampüs-Köy Akademisi projesinin ilk saha buluşmasını Çıplak köyünde yaptı

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ÇOMÜ, Kampüs-Köy Akademisi projesinin ilk saha buluşmasını Çıplak köyünde yaptı
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İçişleri Bakanlığı desteğiyle ÇOMÜ'nün yürüttüğü Kampüs-Köy Akademisi projesinin ilk saha buluşması Çıplak köyünde yapıldı. Vali Vekili Duran, üniversitelerin köylerle daha fazla buluşması gerektiğini, projenin 81 ilde pilot olarak desteklenmesinin planlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından hayata geçirilen "Kampüs-Köy Akademisi" projesinin ilk saha buluşması merkeze bağlı Çıplak köyünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar proje kapsamında hazırlanan stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Vali Vekili Abdül Kadir Duran, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin kampüslerin dışına çıkarak vatandaşlarla daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere farklı alanlarda köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmasının önemine işaret eden Duran, projenin bu anlayışın hayata geçirilmesi açısından değerli olduğunu belirtti.

Duran, projenin Çanakkale'de uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere ve projeye destek veren İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da projenin uzun süren toplantı ve fikir alışverişlerinin ardından hayata geçirildiğini ifade etti.

Proje kapsamında köylerde üretilen ürünlerin pazarlanması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve köylerin diğer sorunlarının çözümüne yönelik akademik çalışmalar yürütüleceğini aktaran Erenoğlu, "Köylerimizde üretilen çok kıymetli ürünlerin, coğrafi ürünlerin satış ve pazarlama noktasında, kooperatifçilik noktasında ve diğer sorunların çözümü noktasında akademik çalışmalarda bulunacağız." diye konuştu.

Erenoğlu, projenin uzun vadeli olarak sürdürüleceğini belirterek, İçişleri Bakanlığının projeyi 81 ilde pilot çalışma olarak desteklemeyi planladığını söyledi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu da projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, proje ortakları, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından katılımcılara keşkek ikram edildi.

Kaynak: AA
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