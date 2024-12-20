ÇOMÜ ve Başsavcılıktan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇOMÜ ve Başsavcılıktan İşbirliği Protokolü

ÇOMÜ ve Başsavcılıktan İşbirliği Protokolü

Çanakkale'de denetimli serbestlik hizmetlerini desteklemek için işbirliği protokolü imzalandı.

20.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iki kurum arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesi, nitelik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolünün hazırlandığı bildirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından imzalanan protokolle, yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması, uygulanan iyileştirme faaliyetlerine akademik destek sağlanması ve denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Protokol, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için iyileştirme odaklı çalışmaları kapsıyor. Bu çalışmalar kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alandaki birikimi ve altyapısı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının iyileştirme programlarıyla birleştirilecek. Bu iş birliği, bireylerin mesleki beceri kazanmalarından sosyal hayata uyumlarına kadar birçok alanda somut katkılar sağlamayı hedefliyor. Planlanan eğitim programları, psikososyal rehabilitasyon, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, üretken bireyler olarak topluma kazandırılması yolunda önemli çalışmalar hedeflenmektedir."

Açıklamada, protokol ile denetimli serbestlik personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminerler ve süper vizyon hizmetleri gibi etkinlikler düzenlenerek, personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ ve Başsavcılıktan İşbirliği Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:21:46. #1.11#
SON DAKİKA: ÇOMÜ ve Başsavcılıktan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.