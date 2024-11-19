COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Paneli - Son Dakika
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COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Paneli

COP29\'da Meteorolojik Erken Uyarı Paneli

Bakanlık, COP29'da Türk Devletleri için bütünleşik meteorolojik erken uyarı sistemi paneli düzenledi.

19.11.2024 13:48
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyanın en önemli iklim konferansı olan COP29 etkinlikleri çerçevesinde, "Gıda, Tarım ve Su" tematik gününde, "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" paneli düzenledi.

Moderatörlüğünü AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'in yaptığı panelde, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Azerbaycan Hidrometeoroloji Servisi Genel Müdürü Nazım Mahmudov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Caferov ve Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett konuşma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik ve jeolojik afetlerin sayısının, şiddetinin ve sıklığının gün geçtikçe arttığını, Akdeniz iklim havzasında bulunması nedeniyle Türkiye'nin de afetlerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Coşkun, afetlerden etkilenmemek için meteorolojik erken uyarı sistemlerinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek "Biz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de erken uyarı sistemlerini kurduk. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde bütünleşik meteorolojik erken uyarı sistemi kurulması noktasında çalışmalar başlattık." diye konuştu.

Türkiye'nin erken uyarı sistemlerini anlatan Coşkun, "Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını minimuma indirmek için 7 gün, 24 saat çalışıyoruz. 2 bin 53 gözlem sistemi kurduk. Sayısal hava tahminlerinde süper bilgisayarlar ve radarlar kullanıyoruz. Verileri alıyor, işliyor, afeti tespit ediyor ve vatandaşlarımıza erken uyarıları yapıyoruz. Ülkeler, ülkelerin verilerine muhtaçtır. Dünyadaki tüm ülkelerle uyum içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Coşkun, Azerbaycan'la ilişkilerine yönelik, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la iklim projeksiyonuna ilişkin çalışmalar yaptık. Azerbaycan'a askeri, zirai ve tıbbi, meteoroloji alanlarında çok ciddi destekler sağladık. Tüm verilerimizi açtık. Azerbaycan Meteoroloji Servisinden gelen arkadaşları Türkiye'de eğitiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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