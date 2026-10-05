COP31 Başkanı Kurum, Pre-COP'ta Alman Devlet Sekreteri Flasbarth ile bir araya geldi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya Federal Çevre, İklim Koruma, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Jochen Flasbarth ile görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Çevre, İklim Koruma, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Sayın Jochen Flasbarth ile Pre-COP Zirvesi kapsamında bir araya geldik. Enerji verimliliğinden temiz enerjiye, döngüsel ekonomiden yeşil sanayileşmeye kadar pek çok başlıkta somut sonuçlar üretmek istiyoruz. Ev sahipliği yapacağımız COP31'de güçlü kararlar, somut sonuçlar ve sahada eyleme dönüşen bir iklim gündemi için çalışmaya devam ediyoruz."