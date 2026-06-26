COP31'de Bankalar Birliği İş Ortağı Oldu - Son Dakika
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COP31'de Bankalar Birliği İş Ortağı Oldu

26.06.2026 15:44
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Bakan Kurum, Türkiye Bankalar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal iş ortağı olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bankalar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal alandaki iş ortağı olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldiklerini bildirdi.

İklim eylemi için bankacılık ve finans sektörünün kritik rolü olduğuna dikkati çekerek, eş güdüm içinde hareket etme noktasında önemli bir karar aldıklarını vurgulayan Kurum, "Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel COP31'de Bankalar Birliği İş Ortağı Oldu - Son Dakika

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