COP31'de Temiz Enerji ve Ekosistem Koruma Vurgusu

15.05.2026 18:37
Bakan Yardımcısı Suver, COP31 gündemini temiz enerji ve ekosistem koruma tedbirleriyle açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Temiz enerjiyle üretim, atıkların değerlendirilmesi, ekosistemin korunması ve bu gibi tedbirler COP31'in ana gündem maddeleri." dedi.

Suver, "İpek Yolu Kervanı" programına katılmak üzere geldiği Antalya'nın Aksu ilçesindeki "Antalya Yörük Şenliği Alanı"nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "İpek Yolu Kervanı" girişiminin mera ve çayır ekosistemlerinin korunması konusunda küresel farkındalığı artırmayı hedefleyen çok kıymetli uluslararası iş birliği örneği olduğunu söyledi.

İpek Yolu boyunca yapılan saha ziyaretleri, yerel görüşmeler ve gözlemlerin, mera ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu sorunların görünür hale gelmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Suver, "Dünyamızın yüzde 40'ı meralarla kaplı ve yüzbinleri aşan insan burada geçiniyor. İnsanlığın ilk dönemleri de buralardan gelmektedir. Şehirleşme 19'uncu yüzyılda yoğunluk kazandı. Dolayısıyla bu alanlar ihmal edilmemeli, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan yaşatılmalıdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansına (COP31) ev sahipliği yapmanın Türkiye açısından son derece önemli bir sorumluluk ve aynı zamanda güçlü bir fırsat olduğunu aktaran Suver, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel değil ekonomik, sosyal ve insani boyutları olan küresel bir mesele olduğunu ifade etti.

Suver, Türkiye olarak bu süreçte yapıcı diyaloğu, iş birliğini ve ortak çözüm anlayışını ön planda tutmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Temiz enerjiyle üretim, atıkların değerlendirilmesi, ekosistemin korunması ve bu gibi tedbirler COP31'in ana gündem maddeleri. COP31 kapsamında temiz enerji, sürdürülebilir şehircilik, sıfır atık, gıda güvenliği ve iklim dayanıklılığı gibi alanlarda somut iş birliklerinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Aynı zamanda gençlerin, yerel yönetimlerin, akademinin ve sivil toplumun sürece daha güçlü şekilde dahil olduğu kapsayıcı bir yaklaşım ortaya koymak istiyoruz."

İklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybının aslında birbirleriyle doğrudan bağlantılı çevresel konular olduğunu vurgulayan Suver, "Bu nedenle Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Rio Sözleşmeleri arasında güçlü bir sinerji kurulması büyük önem taşıyor. Türkiye olarak biz de iklim politikaları, arazi restorasyonu ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elmalı Bozhöyük Mera Islah ve Amenajman Projesi'nin açılışı yapıldı

Program kapsamında Elmalı Bozhöyük Mera Islah ve Amenajman Projesi'nin açılışı yapıldı.

Mera ıslah alanını ziyaret eden UNCCD İcra Direktörü Yasmine Fouad, kadınlar ve çocuklarla bir araya geldi.

Fouad, meraların sürdürülebilir yönetiminin arazi tahribatıyla mücadele ve gıda güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek sürdürülebilir bir gelecek için meralar ile pastoralist toplulukların hayati rol üstlendiğini vurguladı.

UNCCD İyi Niyet Elçisi ve Fransız sanatçı Inna Modja ise Bozhöyük Mahallesi'ndeki çocuklarla oyun oynayıp şarkı söyledi.

Çad, Kenya, Moğolistan, Tunus, Birleşik Krallık ve Almanya'dan gelen İpek Yolu Kervanı temsilcileri de etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Açılışa Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Şefik Canpolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü temsilcileri ile İpek Yolu Kervanı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirler katıldı.

Kaynak: AA

Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
