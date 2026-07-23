COP31 için 10 bin gönüllü başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 için 10 bin gönüllü başvurdu

23.07.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenecek COP31 için 5 bin gönüllü seçilecek, 104 ülkeden 10 bini aşkın başvuru yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) görev alacak 5 bin gönüllü için 104 ülkeden 10 bini aşkın başvuru yapıldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı" kapsamında seçilecek 5 bin gönüllü, zirve alanının yanı sıra Antalya genelinde ve Türkiye'nin farklı noktalarında çevre ve iklim bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev alacak.

Program kapsamında 5 bin kişilik gönüllü ağının 1500'ünün uluslararası gönüllülerden oluşturulması amaçlanıyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gençleri konferansın merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda yürütülen programla, gençlerin COP31'e aktif katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programa bugüne kadar 104 ülkeden 10 bini aşkın kişi başvurdu. Başvurular ağustos ayına kadar devam edecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, belirlenen ölçütler doğrultusunda kapsamlı değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirmeler sonucunda seçilen gönüllüler, COP31 öncesinde yoğunlaştırılmış eğitim programına katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, yetkinlikleri, ilgi alanları, yabancı dil düzeyleri ve programın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda zirve süresince görev yapacak.

Gönüllüler, ziyaretçilerin karşılanması ve yönlendirilmesi, etkinlik desteği, saha koordinasyonu, delegasyonlarla iletişim, çevre ve iklim farkındalığı çalışmaları ile çeşitli operasyonel alanlarda COP31'in organizasyonuna katkı sağlayacak.

Gönüllülük deneyimi kariyer fırsatına dönüşecek

COP31 gönüllüleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ve programın yürütücü ajansının koordinasyonunda, "İstihdam, Staj ve Kariyer Rehberliği Programı" da hayata geçirilecek.

Programla, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında bilgi ve deneyim kazanan, gönüllülük sürecinde yüksek performans gösteren gençlerin de iş dünyasıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Böylece gençlerin COP31'de edindikleri deneyimin, uzun vadeli mesleki gelişimlerinin yanı sıra staj ve istihdam fırsatlarına dönüştürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

COP31 Türkiye Gönüllülük Programı'na başvurmak ve programın ayrıntılarına ulaşmak isteyenler, "cop31volunteers.com" internet adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Antalya, Güncel, COP31, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 için 10 bin gönüllü başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:46
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal’ın ilk sözleri: Pişmanım
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:57:06. #7.12#
SON DAKİKA: COP31 için 10 bin gönüllü başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.