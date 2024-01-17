Çorlu\'da 1000 Battaniye Gazze için Dikildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Halk Eğitim Merkezi'nde, aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kadın, 'Makineler Gazze için çalışıyor' kampanyasında 1000 battaniye dikti.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistinliler için başlattığı 'Makineler Gazze için çalışıyor' kampanyasında Filistinliler için battaniye üretmeye karar verildi. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kadın, geceli, gündüzlü çalışarak, 1000 battaniye dikti. Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Ersöz, Gazzelilerin, kış koşulları altında zor durumda bulunduklarını göz önüne alarak polar battaniye dikmeye karar verdiklerini söyleyerek, Atölyelerimizde kursiyerlerimiz canla başla çalışarak kumaşları battaniyeye çevirdiler. Battaniyeler paketlendi ve Gazze'ye gönderilmek üzere hazır. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kursiyerimiz sabah akşam çalışarak bu projede yer aldı dedi.

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