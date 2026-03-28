Çorlu'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi Yengeç Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Mutfakta fırının patlamasından kaynaklandığı iddia edilen yangın üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada patlama sesi ve dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri de panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. Bir kız çocuğu evinde beslediği kedisini de yanına aldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede zarar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

