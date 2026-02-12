Çorlu'da Büfeden Hırsızlık: İki Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorlu'da Büfeden Hırsızlık: İki Tutuklama

Çorlu\'da Büfeden Hırsızlık: İki Tutuklama
12.02.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da büfeden 15 bin liralık içki ve yiyecek çalan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde büfeden 15 bin liralık içki ve yiyecek çalan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı, diğerine ise ev hapsi cezası verildi.

Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Doktor Sabri Bey Sokak'taki bir büfeye giren 3 kişiden biri, iş yeri sahibi Turgay D.'yi oyaladığı sırada, arkasından gelen 2 arkadaşı içki standına yöneldi. Bir süre standı inceleyen 2 kişi, ceplerine koydukları 15 bin liralık içki ve yiyeceklerle büfeden çıktı. Durumu fark eden Turgay D., şüphelilerin arkalarından koştu ancak yakalayamadı. Turgay D., iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin C.D. (16), Y.A. (16) ve A.C.D. (16) olduğunu belirledi. 3 şüpheli operasyonla yakalanırken; C.D.'nin 14, Y.A.'nın 3. A.C.D.'nin 24 ayrı suç dosyası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. ile Y.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.C.D.'ye 12 ay ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Büfeden Hırsızlık: İki Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:03
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkardı.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkardı.
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:07:55. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Büfeden Hırsızlık: İki Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.