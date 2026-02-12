Çorlu\'da Büfeden Hırsızlık: İki Tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde büfeden 15 bin liralık içki ve yiyecek çalan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı, diğerine ise ev hapsi cezası verildi.

Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Doktor Sabri Bey Sokak'taki bir büfeye giren 3 kişiden biri, iş yeri sahibi Turgay D.'yi oyaladığı sırada, arkasından gelen 2 arkadaşı içki standına yöneldi. Bir süre standı inceleyen 2 kişi, ceplerine koydukları 15 bin liralık içki ve yiyeceklerle büfeden çıktı. Durumu fark eden Turgay D., şüphelilerin arkalarından koştu ancak yakalayamadı. Turgay D., iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin C.D. (16), Y.A. (16) ve A.C.D. (16) olduğunu belirledi. 3 şüpheli operasyonla yakalanırken; C.D.'nin 14, Y.A.'nın 3. A.C.D.'nin 24 ayrı suç dosyası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. ile Y.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.C.D.'ye 12 ay ev hapsi cezası verildi.