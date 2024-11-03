Çorlu'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 335 bin 240 makaron, 380 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.