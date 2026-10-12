Çorlu'da kamyon şerit değiştirdi, arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da kamyon şerit değiştirdi, arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şerit değiştiren kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şerit değiştiren kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü U.Y. yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. U.Y. yönetimindeki 34 YR 4492 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden ve şerit değiştirerek önüne gelen D.A.'nin kullandığı 34 FIT 949 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta hasar meydana gelirken, minibüs sürücüsü U.Y. yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. U.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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