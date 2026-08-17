Çorlu'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Kaza: İki Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Hüseyin Ö. ile eşi Azime Ö., yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Karatepe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Ö. yönetimindeki 59 AJB 216 plakalı otomobil, bölgede devam eden yol çalışması nedeniyle ters yöne geçmek isterken, karşı yönden gelen Sadık D.'nin kullandığı 59 ZF 580 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki Hüseyin Ö. ile Azime Ö. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Çorlu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

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