Çorlu'da meme kanseri etkinliğinde erken tanı için KETEM'e başvuru çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Çorlu'da meme kanseri etkinliğinde erken tanı için KETEM'e başvuru çağrısı yapıldı

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Çorlu'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş ve söyleşi düzenlendi. Etkinlikte erken teşhisin önemi vurgulanırken vatandaşlara düzenli tarama ve KETEM ile Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvuru çağrısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Çorlu İş İnsanları Derneği (ÇİSAD) ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Çorlu Atatürk Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, "Meme Kanserinde Bütüncül Yaklaşım" konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliklerde meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulanarak, vatandaşlara sağlık kontrollerini aksatmama ve düzenli tarama yaptırma çağrısında bulunuldu.

Erken tanı için vatandaşların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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