Çorlu'da Otomobil Biçerdövere Çarpıp Takla Attı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biçerdövere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde E.B'nin idaresindeki 34 H 1855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarım fuarı alanında bulunan biçerdövere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.B, sağlık ekipleri tarafından ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
