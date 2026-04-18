Çorlu'da Sosyal Medya İle Şiddet Tehditleri: 13 Çocuk Gözaltında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden okullara ve arkadaşlarına yönelik şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 çocuktan biri tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden benzer içerikler paylaşan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, okul saldırılarını övücü nitelikte paylaşımlar yaptıkları ve silah ile kamuflaj unsurları içeren tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlenen yaşları 18'den küçük 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir okula ait kroki çizimi, 2 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 39 fişek, saldırı temalı çeşitli defter ve kağıtlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise salıverildi.