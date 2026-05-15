Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesai bitiminde ı fabrikadan çıkan Levent T. yönetimindeki 59 AFJ 698 plakalı hafif ticari araca, aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Celal Furkan B. (28) idaresindeki 34 ZA 5177 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Levent T.'nin kullandığı araç yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Celal Furkan B., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Levent T.'nin iş arkadaşı Selami Meriçli, arkadaşının fabrikadan çıkan aracına gelen otomobilin hızla vurduğunu ve metrelerce sürüklediğini söyledi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağlayarak ulaşımı normale döndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

