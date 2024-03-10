Çorlu\'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.