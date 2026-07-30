Çorlu Doğal Yaşam Alanı Açıldı - Son Dakika
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Çorlu Doğal Yaşam Alanı Açıldı

Çorlu Doğal Yaşam Alanı Açıldı
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Çorlu Belediyesi, sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturdu. Törenle açıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla oluşturulan Çorlu Doğal Yaşam Alanı törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, göreve başladığı ilk dönemde sokak hayvanları konusunda kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, veteriner hekimler, Veteriner Hekimler Odası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Soytürk, sahadaki ihtiyaçları yasa çıkmadan önce değerlendirdiklerini ifade etti.

Çorlu'daki bakımevinin daha da geliştirildiğini belirten Soytürk, "Bakımevine alınan sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor, tedavileri gerçekleştiriliyor ve kısırlaştırılıyor. Sonrasında ise doğal yaşam alanlarında güvenli şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar." dedi.

Soytürk, kentte faaliyet gösteren bir ilaç firmasının belediyelere ücretsiz ilaç desteği sağladığını aktararak, mama üretim tesislerinin ilk olarak Çorlu'da kurulduğunu, Çerkezköy'de de benzer bir tesisin hizmete girdiğini, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de aynı yönde çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Çorlu Doğal Yaşam Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Soytürk ve protokol üyeleri daha sonra tesisi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu Doğal Yaşam Alanı Açıldı - Son Dakika

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