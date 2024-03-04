Çorum Alaca\'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
A.T. (17) ve B.D. (27), Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yürüdükleri sırada karşılaştıkları S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) ile iddiaya göre sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmada, S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.
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Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin içinde 3'ü çocuk olan 7 kişi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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