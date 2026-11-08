Çorum Belediye Başkanı Aşgın oğlunun nikahını kıydı, Bakan Çiftçi şahitlik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum Belediye Başkanı Aşgın oğlunun nikahını kıydı, Bakan Çiftçi şahitlik yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Belediye Başkanı Aşgın oğlunun nikahını kıydı, Bakan Çiftçi şahitlik yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin ile Rümeysa Kocur'un Çorum Altınkaya Arena'da kıyılan nikahında şahitlik yaptı. Aşgın oğlunun nikahını kıydı; Çiftçi çifte mutluluklar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin ile Rümeysa Kocur'un nikah şahidi oldu.

Çorum Altınkaya Arena'da düzenlenen törenle dünyaevine giren Rümeysa ve Muhammed Emin çiftinin nikahını Belediye Başkanı Aşgın kıydı.

Aşgın, oğlu ve gelinine mutluluklar dileyerek evladının nikahını kıydığı için yaşadığı heyecanı dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ile milletvekilleri genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Çiftçi, evliliklerine şahitlik ettikleri gençlere mutluluklar diledi.

Çifte tavsiyelerde bulunan Bakan Çiftçi, evlilik cüzdanını gelin ve damada aynı anda teslim etti.

Kaynak: AA
Halil İbrahim AşgınÇorum Belediyesiİçişleri BakanıEvlilikMagazinGüncelÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı 8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda’nın Madrid’i göz kamaştırıyor İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
20:37
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım’ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
20:24
Üst üste altıncı galibiyet Trabzonspor ligde fırtına gibi
Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
20:06
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de ilk gol geldi
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 21:25:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum Belediye Başkanı Aşgın oğlunun nikahını kıydı, Bakan Çiftçi şahitlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android