Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında dumandan etkilenen 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini bildirdi.
Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumlar H.A, İ.E.A. ve T.A.G'nin koğuşun ortak alanına getirdiği yatağı ateşe vermeye kalkıştığını, olayın fark edilmesiyle görevli personelin müdahale ederek yatağı söndürdüğünü belirtti.
Eylemin 5 dakika sürdüğüne dikkati çeken Bektaş, şöyle devam etti:
"Koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlüler olaydan etkilenmedi ve diğer koğuşlara nakledildiler. Olay, görevli memurlarca kontrol altına alındı. Eyleme kalkışan 3 hükümlü ile müdahalede bulunan 3 görevli, tedbir amaçlı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinden sonra kısa süre içinde ceza infaz kurumuna nakilleri sağlandı. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır."
Olayın münferit olarak geliştiğini vurgulayan Bektaş, "Olaya karışan kişilerle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. An itibarıyla Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda herhangi bir sorun bulunmadığı, rutin işleyişin devam ettiği kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çorum Cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için aday otomobiller belirlendi. Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan 28 model, 'Yılın Otomobili' ödülü için yarışacak. Uzman otomotiv gazetecilerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucunda 7 finalist otomobil nisan ayında açıklanacak. Kazanan otomobil, 11 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, bu yıl ilk kez 'Geleceğin Otomotivcileri' kategorisiyle üniversite öğrencileri de ödüllendirilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.
21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Örste demir dövüldü, geleneksel oyunlar oynandı, Nevruz ateşi yakıldı. Kutlamalar, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil halkın yoğun katılımıyla kapalı spor salonunda gerçekleşti. Programın coşkusu salonun dışına taşarak okul bahçesinde devam etti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin D-400 kara yolunda kebapçıya ve çiğ köfte dükkanına girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada her iki iş yerinde de hasar meydana geldi.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlik sırasında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, polis müdahale etti ve 166 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik ürünü, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram boya ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi. İlçenin tarım potansiyelini vurgulayan Alemdar, çiftçinin yanında olacaklarını belirtti. Alemdar, seçim sonrası ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kuyumcunun dükkanında kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?