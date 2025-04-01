Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Çorum'da, restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranda 30 Mart'ta Mustafa D. (35) ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Nurettin Biçer'in (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden İlhami T. ve Abdulsamet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüsnü Rıza T. ve Hüsamettin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kavgada bıçakla yaralanan Mustafa D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mustafa D, 30 Mart'ta Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranın sahibi eski patronu Hüsnü Rıza T. ile görüşmeye gitmiş ve iki taraf arasında tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer bıçakla, iş yeri sahibinin olay yerindeki akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T. ise darbedilerek yaralanmıştı.

Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.