Çorum'da 3 Gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA AILINDI

Çorum'da aynı restorana yönelik gerçekleştirilen 3'üncü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sakladığı kömürlükte olayda kullanılan tabanca ile birlikte uyuşturucu ecza ve tüfekler ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ç. ile olayda kullanılan tabancayı saklayarak yardım ettikleri belirlenen C.E. ve E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.